Fiesta

En Fiesta, los personajes quieren celebrar, pero se enfrentan a sus propias angustias. Las tres escenas (el antes, el durante y el después de la fiesta) se intercalan con bailes primitivos, desaforados y ancestrales. Con dirección de Hebe Amancay Rinaldi y las actuaciones de Paola Belfiore, Florencia Fusetti, Fausto Ruidiaz, Emiliano Gauna (A las 21, en La Orilla Infinita.)

(Imagen Web)