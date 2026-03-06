Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
1 hora
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
1 hora
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
1 hora
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
1 hora
Séptimo día de guerra en Medio Oriente: los ataques de Estados Unidos e Israel, la respuesta de Irán y el impacto global
1 hora
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Rosario|12
Rosca política para definir el nuevo régimen municipal
📰 Contrarreloj por la ley de municipios
El oficialismo acelera negociación de la nueva ley para aprobar este mes. Autonomía, recursos y viceintendente en la discusión.
Por
Luis Bastús
07 de marzo de 2026 - 22:27
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Rosca política para definir el nuevo régimen municipal santafesino
Contrarreloj por la nueva ley de municipios
Por
Luis Bastús
Torneos y Competencias rechazó televisar el partido este mes
La Supercopa se queda sin día
Frank Kudelka habló sin eufemismos de la situación de Newell's
“La gente debe apoyar este momento tormentoso”
Refuerzo
Mazzantti viene al parque
Exclusivo para
Piden explicaciones sobre la obra
Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora
Día internacional de las mujeres trabajadoras
La potencia de lo colectivo: por qué los feminismos son claves para resistir a la ultraderecha
Por
Euge Murillo
Una interna complicada
Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ
Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer
Por
Pablo Esteban
El País
Incertidumbre y un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores
Fate no pagó salarios y estalla el conflicto: el gremio denuncia una “emboscada económica” de la empresa
Por
Natalia López Gómez
De viceministro de Justicia a defensor legal del Estado
Oficializaron a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro
Sumando millas
Javier Milei en EE.UU.: cumbre con Trump, gobernadores aliados y búsqueda de inversores en plena tensión global
A horas de que el Gobierno promulgara la ley
La CGT presentó un amparo para frenar la Reforma Laboral
Economía
La economía de Milei también está bajo fuego
Balas que pican cerca
Por
David Cufré
La producción industrial cayó 3,2 por ciento interanual en enero
Diez de las dieciséis ramas están en crisis
Por
Juan Garriga
Volvió a caer la venta insumos básicos
La construcción opera en niveles mínimos
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de marzo de 2026
Sociedad
El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D
Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía
Por
Santiago Brunetto
“Es algo histórico”
La batalla por los datos: la Corte Suprema habilitó una demanda contra Instagram
Por
Vardan Bleyan
Piden explicaciones sobre la obra
Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora
Línea D
Trabajadores del subte liberarán este lunes molinetes en la estación Congreso de Tucumán
Deportes
La operación se puede realizar por la partida de Blondel a Huracán
Alan Lescano arregló con Boca y ahora falta el acuerdo con Argentinos y Gimnasia
Para todos los futbolistas de divisiones juveniles
River exigirá registro obligatorio de representantes
Hará la recuperación en Madrid, lejos de la Guerra de Medio Oriente
Preocupación por la lesión de Cristiano Ronaldo
El delantero de la Selección sufría una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda
Dybala fue operado con éxito y se perderá la Finalissima