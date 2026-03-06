Omitir para ir al contenido principal
El País
El gobernador de Mendoza celebró la pérdida del empleo privado
📰 El extraño razonamiento de Cornejo
“Es la señal de que hay rumbo”, escribió el aliado de Javier Milei mientras en el gráfico los números de su provincia estaban en rojo.
07 de marzo de 2026 - 23:41
El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.
(Noticias argentinas)
Pensionistas
Por
Victor Maini
Milei está presente y recibió halagos del republicano
Trump inauguró su “Escudo de las Américas” con doce jefes de Estado
Lo dijo el presidente Masud Pezeshkian
Irán asegura que no se rendirá a EE. UU. ni a Israel
El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D
Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía
Por
Santiago Brunetto
Al cumplirse el séptimo día de guerra en Medio Oriente
Trump afirmó que solo aceptará la rendición incondicional de Irán
La Matanza
En pos de la unidad, Espinoza suma opositores a su gabinete municipal
Los principales contratistas prometen poducir más armas de alta gama
EE.UU. cuadriplica su arsenal bélico
El País
Fiesta de la Vendimia
Villarruel le bajó el tono a su disputa con el Gobierno
La CGT solidaria con la UTA y La Fraternidad
Repudio a las represalias de la Casa Rosada
La Matanza
En pos de la unidad, Espinoza suma opositores a su gabinete municipal
Habrá un pedido para que la CIDH analice el recorte de derechos
La CGT fue a los tribunales para pedir que frenen la Reforma Laboral de Milei
Por
Felipe Yapur y Luciana Bertoia
Economía
Volvió a caer la venta insumos básicos
La construcción opera en niveles mínimos
Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión
El Central compra reservas
La economía de Milei también está bajo fuego
Balas que pican cerca
Por
David Cufré
Especialistas advierten sobre las consecuencias de la ley en vigencia
El impacto de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Un hito en la Justicia a pesar del avance negacionista de Milei
Violencia sexual en la dictadura: 174 personas fueron condenadas por esos delitos desde el inicio de los juicios
300 familias debieron ser evacuadas
Derrumbe en Parque Patricios: la Fiscalía “resguardar a vecinos y autorizó tareas de apuntalamiento”
Las autoridades de Parques Nacionales analizan su impacto ecológico en la región
Aparecieron por primera vez medusas de agua dulce en una laguna del Parque Nacional Nahuel Huapi
Un informe alertó sobre la situación en Argentina
Cae la representatividad de las mujeres en los medios: “La democracia está incompleta”
Por
Manuela Tobia
Deportes
¿De qué se reían Messi y Trump en la Casa Blanca?
Por
Gustavo Veiga
“Es muy difícil solucionarlo tan rápido”, afirmó el piloto argentino
Colapinto largará 16º en el GP de Australia
Para todos los futbolistas de divisiones juveniles
River exigirá registro obligatorio de representantes
El saludo de Messi a Trump, una complacencia que duele
Por
José Luis Lanao