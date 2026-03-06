Omitir para ir al contenido principal
Música. La Sinfónica conmemora el Mes de la Mujer con un concierto
Una noche para apreciar grandes obras virtuosas
Con Cecilia Castagneto como directora, interpretarán obras de Spohr, Farrenc y Beethoven, con el solista Pablo Devadder.
Por
Leandro Arteaga
06 de marzo de 2026 - 3:03
El clarinetista Pablo Devadder es oriundo de San Lorenzo.
(Gentileza -)
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Audiencias por los Glaciares
Los recordatorios de hoy
María Ester Tommasi
La muerte de un niño de un año
Javkin abrió un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo
“En esta ciudad ganamos los buenos”
Por
Ignacio Cagliero
La purga en el Ministerio de Justicia
Mahiques asumió en Justicia y barrió con la herencia
Cae la demanda, la rentabilidad y el empleo en el sector
La fundición en su piso histórico
Por
Mara Pedrazzoli
El club anunció a través de un comunicado que se retira de las reuniones del Comité Ejecutivo
River sumó leña al fuego contra la AFA
Está acusada por una supuesta venta irregular de terrenos en Río Negro
Piden embargar por más de 30 millones a la diputada libertaria Lorena Villaverde
Por
Luciano Barroso
El País
Una interna complicada
Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba
Por
Gregorio Tatián
Piden “que se cumpla la ley vigente”
Los docentes de la UBA van al paro por tiempo indeterminado
Economía
Argentina aparece como preocupación en informes internacionales
Crecen las dudas sobre el programa económico
Caen la producción, exportación y ventas, con inundación de importados
El sector de los autos, en el fondo del mar
La inflación acumula ocho meses consecutivos de aceleración
Las consultoras elevan sus pronósticos de precios
Liquidación final: la crisis se expande hacia las grandes cadenas
Quebró Garbarino, ChangoMás despide
Sociedad
Nueva agresión homoodiante
Golpearon en la calle al periodista Lucas Román: señaló a Javier Milei por sus discursos de odio
Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ
Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer
Por
Pablo Esteban
"Prefiero pensar que está en una navegación eterna"
Tercera audiencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan
Homenaje a 16 años del femicidio
Inauguran un mural por Wanda Taddei
Deportes
A propósito del paro del fútbol: ¿Cuándo vas a mover un dedo por los demás?
Por
José Luis Lanao
Perdió con Alekséi Grebnev
Faustino Oro no pudo consagrarse como Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia
El juvenil fue la figura del triunfo xeneize 3-0 ante Lanús
Quién es Tomás Aranda, la joyita de 18 años que le cambió la cara a Boca
