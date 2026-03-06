Omitir para ir al contenido principal
📰 Varrone y Calnaghi

Nicolas Varrone
Nicolas Varrone Nicolas Varrone (AFP)

Rosca política para definir el nuevo régimen municipal santafesino

Contrarreloj por la nueva ley de municipios

Por Luis Bastús

Torneos y Competencias rechazó televisar el partido este mes

La Supercopa se queda sin día

Frank Kudelka habló sin eufemismos de la situación de Newell's

“La gente debe apoyar este momento tormentoso”

Refuerzo

Mazzantti viene al parque

Exclusivo para

Piden explicaciones sobre la obra

Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora

Día internacional de las mujeres trabajadoras

La potencia de lo colectivo: por qué los feminismos son claves para resistir a la ultraderecha

Por Euge Murillo

Una interna complicada

Macri y Bullrich, dos a pelearse por el PRO de Córdoba

Por Gregorio Tatián

Daniel Alonso dirige el Centro de Oncología Molecular y Traslacional de la UNQ

Científico argentino participa de la creación de un atlas internacional de cáncer

Por Pablo Esteban

El País

Incertidumbre y un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores

Fate no pagó salarios y estalla el conflicto: el gremio denuncia una “emboscada económica” de la empresa

Por Natalia López Gómez

De viceministro de Justicia a defensor legal del Estado

Oficializaron a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro

Sumando millas

Javier Milei en EE.UU.: cumbre con Trump, gobernadores aliados y búsqueda de inversores en plena tensión global

A horas de que el Gobierno promulgara la ley

La CGT presentó un amparo para frenar la Reforma Laboral

Economía

La economía de Milei también está bajo fuego

Balas que pican cerca

Por David Cufré

La producción industrial cayó 3,2 por ciento interanual en enero

Diez de las dieciséis ramas están en crisis

Por Juan Garriga

Volvió a caer la venta insumos básicos

La construcción opera en niveles mínimos

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 6 de marzo de 2026

Sociedad

El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D

Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía

Por Santiago Brunetto

“Es algo histórico”

La batalla por los datos: la Corte Suprema habilitó una demanda contra Instagram

Por Vardan Bleyan

Línea D

Trabajadores del subte liberarán este lunes molinetes en la estación Congreso de Tucumán

Deportes

La operación se puede realizar por la partida de Blondel a Huracán

Alan Lescano arregló con Boca y ahora falta el acuerdo con Argentinos y Gimnasia

Para todos los futbolistas de divisiones juveniles

River exigirá registro obligatorio de representantes

Hará la recuperación en Madrid, lejos de la Guerra de Medio Oriente

Preocupación por la lesión de Cristiano Ronaldo

El delantero de la Selección sufría una lesión en los meniscos de su rodilla izquierda

Dybala fue operado con éxito y se perderá la Finalissima