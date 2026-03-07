Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Paro general
CGT
Reforma laboral
Mar del Plata
Sismo
Fórmula 1
Franco Colapinto
Paro
Congreso
Javier Milei
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El País
La justicia federal deberá investigar una denuncia contra la exministra de Seguridad
📰 Bullrich en la mira por reprimir a los jubilados
Lo definió la Corte Suprema. Está acusada por abuso de autoridad y apremios ilegales en una marcha frente al Congreso. El encargado de analizar el caso será Martínez de Giorgi.
08 de marzo de 2026 - 1:02
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
A woman confronts a member of the Argentine Federal Police during a protest against Argentine President Javier Milei's veto of the pension mobility law in front of the National Congress in Buenos Aires on September 4, 2024.
A woman confronts a member of the Argentine Federal Police during a protest against Argentine President Javier Milei's veto of the pension mobility law in front of the National Congress in Buenos Aires on September 4, 2024. Argentina's President Javier Milei vetoed an 8.1% increase in retirement and pensions approved by a large majority in the legislature, according to his decision published on September 2, 2024, in the Official Gazette. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
(LUIS ROBAYO, AFP -/AFP)
Últimas Noticias
El recordatorio del inicio de la última dictadura estará en la papelería oficial
La Libertad Atrasa en el Concejo
Rosca política para definir el nuevo régimen municipal santafesino
Contrarreloj por la nueva ley de municipios
Por
Luis Bastús
Frank Kudelka habló sin eufemismos de la situación de Newell's
“La gente debe apoyar este momento tormentoso”
Paritaria municipal
Lunes, nueva reunión
Exclusivo para
Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión
El Central compra reservas
Al cumplirse el séptimo día de guerra en Medio Oriente
Trump afirmó que solo aceptará la rendición incondicional de Irán
De viceministro de Justicia a defensor legal del Estado
Oficializaron a Sebastián Amerio como procurador del Tesoro
Sumando millas
Javier Milei en EE.UU.: cumbre con Trump, gobernadores aliados y búsqueda de inversores en plena tensión global
El País
Habrá un pedido para que la CIDH analice el recorte de derechos
La CGT fue a los tribunales para pedir que frenen la Reforma Laboral de Milei
Por
Felipe Yapur
En una marcha por los haberes jubilatorios
La Corte Suprema resolvió que la justicia federal investigue una denuncia contra Bullrich por represión
Serán el 25 y 26 de marzo de forma presencial y virtual
Audiencias por los Glaciares
En medio de los ataques de Estados Unidos a Irán
Cumbre Escudo de las Américas: Milei y la derecha regional profundizan la subordinación a Trump
Por
Melisa Molina
Economía
Alertan por la fragilidad de las reservas
Para afrontar compromisos
Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión
El Central compra reservas
Especialistas advierten sobre las consecuencias de la ley en vigencia
El impacto de la reforma laboral
Por
Mara Pedrazzoli
La economía de Milei también está bajo fuego
Balas que pican cerca
Por
David Cufré
Sociedad
Las redes sociales estallaron a favor, en contra y en el medio, sobre la reunión
La visita de Messi a Trump armó discusión
Por
Juan Funes
El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D
Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía
Por
Santiago Brunetto
“Es algo histórico”
La batalla por los datos: la Corte Suprema habilitó una demanda contra Instagram
Por
Vardan Bleyan
Piden explicaciones sobre la obra
Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora
Deportes
"Es una tradición", justificó el DT del Inter Miami
Mascherano defendió la visita a Trump: “Cumplimos con algo protocolar”
Se impuso con categoría ante la local Stearns
Indian Wells: Sierra venció por primera vez en un Masters 1000
La operación se puede realizar por la partida de Blondel a Huracán
Alan Lescano arregló con Boca y ahora falta el acuerdo con Argentinos y Gimnasia
Para todos los futbolistas de divisiones juveniles
River exigirá registro obligatorio de representantes