Caputo cree que la guerra llegó en el peor momento económico de Milei

📰 Pánico y locura en el Ministerio de Hacienda

El ministro está preocupado por el efecto inflacionario del conflicto y busca dólares. Los inéditos ruegos a los sojeros y por qué a la crisis fabril se le suman los bancos en rojo.

Por Leandro Renou
Buenos Aires, 16 de diciiembre de 2025 Ministerio de Economia Foto: Guadalupe Lombardo
Ministerio Economia Los nervios del ministro se vieron esta semana en dos eventos empresarios de mucha importancia (guadalupe lombardo)

Opinión

El País

Economía

Sociedad

Deportes

