📰 TITULOS B

El recordatorio del inicio de la última dictadura estará en la papelería oficial

La Libertad Atrasa en el Concejo

En medio de los ataques de Estados Unidos a Irán

Cumbre Escudo de las Américas: Milei y la derecha regional profundizan la subordinación a Trump

Por Melisa Molina

Rosca política para definir el nuevo régimen municipal santafesino

Contrarreloj por la nueva ley de municipios

Por Luis Bastús

Frank Kudelka habló sin eufemismos de la situación de Newell's

“La gente debe apoyar este momento tormentoso”

Estaba en el celular del trader Mauricio Novelli

$LIBRA: Apareció el borrador del contrato entre Javier Milei y Hayden Davis

Por Irina Hauser

La Matanza

En pos de la unidad, Espinoza suma opositores a su gabinete municipal

Alertan por la fragilidad de las reservas

Para afrontar compromisos

Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión

El Central compra reservas

Trump se monta al fútbol para su propaganda bélica y Milei se suma hoy a la claque del presidente de EE.UU.

The Horror Show

Por Luis Bruschtein

Habrá un pedido para que la CIDH analice el recorte de derechos

La CGT fue a los tribunales para pedir que frenen la Reforma Laboral de Milei

Por Felipe Yapur

Economía

Especialistas advierten sobre las consecuencias de la ley en vigencia

El impacto de la reforma laboral

Por Mara Pedrazzoli

La economía de Milei también está bajo fuego

Balas que pican cerca

Por David Cufré

Sociedad

Las redes sociales estallaron a favor, en contra y en el medio, sobre la reunión

La visita de Messi a Trump armó discusión

Por Juan Funes

El lunes habrá una medida de fuerza en la Línea D

Subte: una trabajadora denuncia que fue despedida tras sufrir un acoso por parte de un policía

Por Santiago Brunetto

“Es algo histórico”

La batalla por los datos: la Corte Suprema habilitó una demanda contra Instagram

Por Vardan Bleyan

Piden explicaciones sobre la obra

Propietarios del complejo de edificios de Parque Patricios intentaron romper el cerco policial e irrumpir en los trabajos de la constructora

Deportes

En la madrugada del domingo se larga el Gran Premio de Australia

Se levanta el telón de la Fórmula 1 - Clone

"Es una tradición", justificó el DT del Inter Miami

Mascherano defendió la visita a Trump: “Cumplimos con algo protocolar”

Se impuso con categoría ante la local Stearns

Indian Wells: Sierra venció por primera vez en un Masters 1000

La operación se puede realizar por la partida de Blondel a Huracán

Alan Lescano arregló con Boca y ahora falta el acuerdo con Argentinos y Gimnasia