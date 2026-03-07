Omitir para ir al contenido principal
📰 Un detalle personal

Por Jorge Alemán
US President Donald Trump participates in a Roundtable on Ratepayer Protection Pledge US President Donald Trump speaks during a roundtable on Ratepayer Protection Pledge in the Indian Treaty Room at the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus in Washington, DC on March 4, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (AFP/AFP)

Últimas Noticias

Por obras

Cortes de calles

Tres mujeres y un hombre detenidos con 400 dosis de cocaína en Nuevo Alberdi

La policía les metió el perro

La Usina de Datos de la UNR pone en números las desigualdades de género

Una brecha cada vez más pronunciada

Por Ignacio Cagliero

El rol de tres directores de escuelas secundarias de Rosario en contextos críticos

Un ejercicio de soberanía pedagógica puesto en el cuerpo

Por Irina Vega

Fragilidad externa y debilidades financieras

¿Y ahora quién paga las cuentas?

Por Raúl Dellatorre

Recuerdos de otros campeonatos que se disputaron a toda velocidad como este Apertura

Poco tiempo y muchas fechas: los torneos más rápidos del fútbol argentino

Por Daniel Guiñazú

El perfil de Ernesto Talvi, excanciller del país vecino

Caputo incorpora a un economista uruguayo a su equipo

Primeras señales de alerta tras una semana de guerra con Irán

Un pantano peligroso para Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

El País

Cuestionamientos al DNU 941

La SIDE defiende en los tribunales la facultad de detener personas

Por Luciana Bertoia

Lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Nahuel Gallo habló con “Chiqui” Tapia antes de subir al avión en Venezuela

Cinco acusados por protestar

Arranca el primer juicio por el “protocolo antipiquetes”

Por Luciana Bertoia

Economía

Volvió a caer la venta insumos básicos

La construcción opera en niveles mínimos

Mientras el mercado cambiario comenzó a mostrar señales de tensión

El Central compra reservas

Sociedad

Informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en 2025

Más del 50% de asesinatos de mujeres en CABA fueron femicidios

Se sintió en Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza

Un sismo de 5 grados en La Rioja

A propósito del anuncio del gobierno porteño de un plan en escuelas primarias para usar Gemini, la IA de Google

¿A partir de qué edad los chicos deben usar inteligencia artificial?

Por Pablo Esteban

Un recorrido por los retrocesos de la era Milei para la vida de mujeres y diversidad

Recuento de daños, sustrato para la reconstrucción

Por Dolores Curia

Deportes

Garnacho convirtió para los londinenses en tiempo extra

FA Cup: Chelsea batió a Wrexham con sufrimiento

Este domingo será el Derby della Madonnina entre Milan e Inter

Serie A de Italia: Como sacó un triunfazo de visita ante Cagliari

Pese a ubicarse en América, casi todo su plantel es nativo de Países Bajos

Curazao: el estreno mundial del gran sueño caribeño

Por Malva Marani

Barcelona batió en su visita al Athlétic Bilbao y lidera en soledad

Liga de España: Nico González le dio la victoria al Atlético Madrid