📰 Catástrofes naturales - Clone

En el siglo XVIII, dos hombres tan excepcionales como diferentes entre sí se disputaron la ciclópea tarea de clasificar todas las formas de vida sobre la tierra. Carl Linneo y Georges Buffon representaron perspectivas antagónicas sobre el conocimiento de la naturaleza y el modo de ejercer la ciencia, y se fueron eclipsando uno al otro hasta entrar definitivamente en la historia. Aquí se reproducen fragmentos de “Todos los seres vivos” de Jason Roberts, un libro que cuenta al detalle el derrotero de estas vidas paralelas.