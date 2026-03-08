📰 La locomotora de la historia - Clone

SERIE Los primeros diez episodios de un total de treinta de “Blossoms Shanghai”, la serie del director Wong Kar-wai que ya puede verse por Mubi, reconstruye la ciudad de Shanghái de comienzos de los 90 a través de las vidas entrelazadas de un apostador de bolsa y la enigmática dueña de un restaurante de moda, entre otros personajes. Basada en una novela del escritor chino Jin Yucheng, Wong Kar-wai retrata toda una época, una zona mítica y un país al borde de un cambio radical e histórico: la apertura al capitalismo global.