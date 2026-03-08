📰 Parte del arte - Clone

Nació en París, se fascinó con Matisse y a los 19 años ya estaba compartiendo salones con Picasso. Germaine Debecq cruzó el mundo huyendo de la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial, y al despuntar la década del 50 se reinventó en Buenos Aires donde, ademas de continuar su labor como artista, fue también una crítica sagaz y galerista de vanguardia, apostando por jóvenes artistas como Alberto Greco, Yuyo Noé y Marta Minujín. Luego de su muerte en 1973 cayó en el olvido, pero en los últimos años comenzó el rescate de su obra y su tarea. La completa retrospectiva Éxtasis: 1899-1973 no solo recorre cada uno de los momentos de su pintura, sino que también pone a disposición su textos críticos y material de archivo que permiten dar cuenta de la trascendencia que tuvo para el campo del arte argentino.