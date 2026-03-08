Omitir para ir al contenido principal
Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas
📰 Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra
La IA Claude, de Anthropic, habría sido usada en el ataque a Irán. La misma empresa anteriormente se había negado a quitar las salvaguardas de sus herramientas pese al pedido del Pentágono.
Por
Esteban Magnani
08 de marzo de 2026 - 20:43
OpenAI suprimió políticas de uso que impedían utilizar su IA para tareas militares y de guerra y ganó un contrato con el Pentágono.
Últimas Noticias
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
El Club Atlético Villa San Carlos se suma a la campaña de Abuelas de Plaza de Mayo
En La Villa también florecerán pañuelos
Por
Andres Miquel
El informe preliminar de la Cámara de Comercio local no muestra señales positivas
El consumo continúa sin repuntar en el inicio de clases en La Plata
Por
Juan Manuel Meza
El trabajo nos hizo avanzar y sólo la lucha por la defensa de los derechos nos garantizará la igualdad
Por
Natalia Sánchez Jauregui (*)
El nombre se mantiene en secreto
La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei
Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas
Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra
Por
Esteban Magnani
Primeras señales de alerta tras una semana de guerra con Irán
Un pantano peligroso para Estados Unidos
Por
Axel Schwarzfeld
Recuerdos de otros campeonatos que se disputaron a toda velocidad como este Apertura
Poco tiempo y muchas fechas: los torneos más rápidos del fútbol argentino
Por
Daniel Guiñazú
El País
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
Se priorizó a menores y personas con problemas de salud
El Gobierno confirmó que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes
El Presidente y la derecha latinoamericana mostraron su subordinación a la Casa Blanca
Milei y una cumbre de aplaudidores de Trump
Por
Eva Moreira
Enojo de Javier Milei en las redes sociales
Lula y Paolo Rocca juntos en Río de Janeiro
Economía
Trátennos bien
Por
Carlos Heller
Caputo cree que la guerra llegó en el peor momento económico de Milei
Pánico y locura en Hacienda
Por
Leandro Renou
Los gobernadores que apoyan el modelo con la recaudación en picada
¿Por qué bancan su propio ajuste?
Por
Hernán Letcher
Fragilidad externa y debilidades financieras
¿Y ahora quién paga las cuentas?
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Mejoras estructurales y recuperación patrimonial
Subte: este lunes reabre la estación Congreso de la línea A
Un #8M antifascista
Por
Lila María Feldman
Insólita publicación conmemorativa
El gobierno aludió al 8M con un mensaje que tildó de estafa y negocio a las políticas de género estatales
Nubes y viento en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de marzo
Deportes
El campeón en México '86 y su deseo para el próximo Mundial
Sergio Batista: “Creo que la Copa se puede quedar en Argentina”
Por
Adrián De Benedictis
La obra de García Márquez y su huella futbolera
Las mariposas, desde Macondo al Mundial
Por
Malva Marani
Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1
Un arranque a puros reflejos de Colapinto
Por
Malva Marani
George Russell ganó con Mercedes
Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 14º en el Gran Premio de Australia