📰 Amenazas, improvisaciones y recursos limitados

Guillermo Makin
Por Guillermo Makin
Portaaviones USS Gerald R. Ford
El portaaviones estadounidense Gerald R. Ford. (EFE -)

Con cuatro partidos arrancan este martes los octavos de final

La Champions League entra en su etapa definitoria

La ascendente banda quilmeña llegó al Teatro Flores con dos shows agotados y Pity y Facu Soto de invitados

Autos Robados en Flores: de noche, cuando todo caiga

Por Juan Ignacio Provéndola

La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude

Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA

Especialistas en comunicación y políticas públicas dan su mirada sobre el juicio que está en curso en Los Ángeles, Estados Unidos, en el que se dirime si las redes sociales son adictivas o no.

Qué hay detrás del juicio a Meta y Google

Por Juan Funes

Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario

Un vacío a llenar

Por Eduardo Aliverti

País sin mecánico que lo arregle

Por Mempo Giardinelli

La obra de García Márquez y su huella futbolera

Las mariposas, desde Macondo al Mundial

Por Malva Marani

En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja

Las ventas minoristas siguen mal

El País

Del "Hecho en Argentina" al descarte importado

Argentina en el túnel del tiempo: la industria retrocedió 80 años y ya produce como en 1945

"A ese diputado se lo pidió el gobernador"

Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral

¿Qué les interesa a los adolescentes?

Jóvenes y política: 8 de cada 10 adolescentes se informan por redes sociales

Milei y el Paso de Peatón

Por Alfredo Serrano Mancilla

Economía

A la espera del IPC nacional del INDEC

La inflación de febrero fue de 2,6% en la Ciudad de Buenos Aires

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 9 de marzo de 2026

El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura

La industria también perdió las exportaciones

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

En Avenida del Libertador y Juramento

Belgrano: un herido por el derrumbe de una obra en demolición

De regreso a la Edad Media

Un municipio de Misiones regaló baldes, escobas y escurridores por el Día de la Mujer

Deportes

Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol

Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero

Russell ganó en el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Un arranque a puros reflejos de Colapinto

Por Malva Marani

El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000

Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells