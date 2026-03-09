Omitir para ir al contenido principal
50 Años del Golpe
50 Años del Golpe
Portada
Deportes
Cuatro encuentros en el inicio de una nueva jornada del Torneo Apertura
📰Pasó el paro, pero el fútbol sigue con la décima Platense.
Independiente recibe a Unión y Racing visita a Sarmiento en Junín. Además juegan Tigre-Vélez, en un duelo de equipos que pelean arriba, y Newell’s-Platense.
10 de marzo de 2026 - 22:15
Independiente quiere mantener su levantada ante Unión.
(PRENSA INDEPENDIENTE)
Liga de Fútbol Profesional
Torneo Apertura
Fútbol
Últimas Noticias
Homo Sherlock
Por
Rodrigo Fresán
Todo está guardado en la memoria
📰 Puertas cerradas en el pabellón
Por
Miguel Angel Mori
La iniciativa muestra la preocupación europea por el impacto económico de la guerra
Macron anunció una misión internacional para reabrir el estrecho de Ormuz
Por
Marcelo Justo
En CABA, la inflación creció 32,4 por ciento en un año
La suba de precios no se detiene
Exclusivo para
Preguntas y respuestas sobre la agresividad deliberada del discurso libertario
Un vacío a llenar
Por
Eduardo Aliverti
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
La obra de García Márquez y su huella futbolera
Las mariposas, desde Macondo al Mundial
Por
Malva Marani
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
El País
La tregua en los precios de los combustibles tiene fecha de vencimiento
“Cargá hoy, campeón”: el sincericidio del CEO de YPF y el control de daños tras el anuncio del tarifazo
Por
Natalia López Gómez
Responsabilidad empresarial por el genocidio
Lesa humanidad: comienza el juicio por la causa Ingenio La Fronterita en Tucumán
Del "Hecho en Argentina" al descarte importado
Argentina en el túnel del tiempo: la industria retrocedió 80 años y ya produce como en 1945
"A ese diputado se lo pidió el gobernador"
Máximo Kirchner apuntó contra los gobernadores peronistas que apoyaron la reforma laboral
Economía
En CABA, la inflación creció 32,4 por ciento en un año
La suba de precios no se detiene
En cambio, suben los patentamientos de motos
Sigue en baja la venta de autos nuevos
Destronaron del podio a las energías renovables
Los “data centers”, la estrella global de la inversión extranjera
Por
Javier Lewkowicz
A la espera del IPC nacional del INDEC
La inflación de febrero fue de 2,6% en la Ciudad de Buenos Aires
Sociedad
Este nuevo proceso llega a veinte años del femicidio
Nuevo juicio por el femicidio de Paulina Lebbos
La empresa no autorizó el uso militar sin límites de su modelo Claude
Anthropic demanda al gobierno de EEUU por disputa sobre uso de su IA
Especialistas en comunicación y políticas públicas dan su mirada sobre el juicio que está en curso en Los Ángeles, Estados Unidos, en el que se dirime si las redes sociales son adictivas o no.
Qué hay detrás del juicio a Meta y Google
Por
Juan Funes
En Avenida del Libertador y Juramento
Belgrano: un herido por el derrumbe de una obra en demolición
Deportes
Cuatro encuentros en el inicio de una nueva jornada del certamen
Torneo Apertura: Pasó el paro y arranca la décima, con el Rojo y Racing como protagonistas
El fútbol argentino y su apuesta adolescente
Por
Daniel Guiñazú
Luego de las fuertes declaraciones de Xavi Hernández
Laporta negó haberle impedido a Messi volver a Barcelona
Con cuatro partidos arrancan este martes los octavos de final
La Champions League entra en su etapa definitoria