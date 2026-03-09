Omitir para ir al contenido principal
Policías, penitenciarios retirados y familiares se concentrarán hoy Plaza Belgrano
📰 Policía de Jujuy en reclamo salarial
Por
Mariana Mamaní
10 de marzo de 2026 - 0:56
Protesta en Jujuy por los bajos salarios.
(Mariana Mamaní )
Temas en esta nota:
Jujuy
Polícía
Paritarias
Últimas Noticias
Proyecto soccer: Kissinger, Trump, Pelé y Messi
Por
Gustavo Campana
El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei
Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”
Por
Matías Ferrari
La elección de un nuevo Congreso mide la temperatura de cara a las presidenciales
Colombia: el Pacto Histórico de Petro refuerza su poder con la mayor bancada en el Senado
tapa
Exclusivo para
La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis
“Si duele no es normal”
Por
Malena Rodríguez Romairone
El informe preliminar de la Cámara de Comercio local no muestra señales positivas
El consumo continúa sin repuntar en el inicio de clases en La Plata
Por
Juan Manuel Meza
El nombre se mantiene en secreto
La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei
Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas
Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra
Por
Esteban Magnani
El País
País sin mecánico que lo arregle
Por
Mempo Giardinelli
Milei estuvo en Nueva York en la tumba del "rebe de Lubavitch”
Un rezo
Infancias Sobrevivientes
Un libro que narra las violencias a las infancias en la dictadura
Video de Casa Rosada por el 8M
Polemizar a cualquier costo: El gobierno se jactó de haber eliminado las políticas de género
Economía
El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura
La industria también perdió las exportaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery
En el juicio buitre contra YPF
En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja
Las ventas minoristas siguen mal
Trátennos bien
Por
Carlos Heller
Sociedad
CABA: Reconstituyen una histórica fuente para emplazarla en el Parque Tres de Febrero
Por
Santiago Brunetto
Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía
Brasil les dice no a las apuestas digitales
Contra las políticas de hambre de Javier Milei
El movimiento transfeminista vuelve a las calles
Por
Inés Hayes
Detenida en Brasil por injuria racial
La abogada Agostina Páez publicó un posteo por el 8M y denunció violencia digital
Deportes
Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha
TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW
Por
Jorge Dominico
El equipo se encuentra cerca de los puestos de descenso
Liga de España: Alavés perdió su primer partido sin Coudet
El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000
Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells
Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol
Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero