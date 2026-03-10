El Círculo.

En El Círculo, estrenada en 2000 por el director iraní Jafar Panahi, una mujer da a luz a una niña en un hospital de Teherán y la bebé es recibida con decepción por la familia. El film entreteje las historias de diferentes mujeres que luchan contra las restrictivas leyes sociales y religiosas de la República Islámica de Irán (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)