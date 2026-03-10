Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

El tiempo

Últimas Noticias

La empresa de Madanes cerró y se niega a abonarles a los trabajadores

Multa a FATE por no pagar

Los números de una cacería legitimada desde el poder

Recrudecen los ataques de odio en Argentina

Por Martín Villagarcía

Aparecieron nuevas pancartas amenazantes en escuelas públicas

Ese trapo sucio escrito con mensaje en aerosol

Por José Maggi

Hasta fin de mes

Campaña de socios canayas

Exclusivo para

La Cámara Nacional Electoral no avaló la lista

La novela del PJ en Tigre: rechazaron la lista de Julio Zamora, pero el intendente apelará ante la Corte

Por María Belén Robledo

Comienzan los 8vos en Europa

La agenda del Torneo Apertura y la Champions: mas de 20 partidos en 3 días

Sube y baja de bonos, acciones y divisas, por la guerra

Impacto en el mercado local

Mar del Plata está muy poco feliz

Las ventas en comercios se desplomaron 4%

El País

La medida alcanza también z su esposa y el hijo de ella

Revés judicial para Espert: el juez prolongó la inhibición de bienes

Por Irina Hauser

No asumirá en la Agencia de Migraciones

Diego Valenzuela sacó pasaporte libertario, pero fue deportado del gobierno nacional

Lo comunicó la justicia federal de Córdoba

La verdad sale a la luz: identifican los restos de doce víctimas de La Perla

Por Luciana Bertoia

"Bienvenidos al mundo, a la eficiencia"

El absurdo consejo del “gurú” económico de Milei a los despedidos

Por Agustín Gulman

Economía

En venta, alquiler o sólo con persianas bajas

Locales comerciales vacíos

De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día

El laberinto de la inversión en la Argentina real

Por Javier Lewkowicz

La empresa de Madanes cerró y se niega a abonarles a los trabajadores

Multan a FATE por no pagar

Luego de tres ruedas consecutivas en alza

Baja el dólar, rebotan los bonos

Sociedad

Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas

Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro

Por Pablo Esteban

El boom de la IA provoca falta de insumos para el hardware

Una escasez global de chips de memoria

Diecinueve docentes y más de cien chiques son los afectados directos

CABA: Denuncian el cierre de dos orquestas juveniles

Por Santiago Brunetto

La explicación de la empresa

Mercado Libre bajo la lupa por cobrar precios distintos a los usuarios por el mismo producto

Deportes

Peligro de Wolf

Boca es una enfermería

Por Victor Wolf

Con cinco encuentros continúa este miércoles la décima fecha del Torneo Apertura

Torneo Apertura: Boca-San Lorenzo, un clásico y todas las miradas

Diálogo con la expalista olímpica Sabrina Ameghino sobre la actualidad del canotaje

“Hay una crisis tremenda que no sabemos en qué va a terminar”

Por Marcos González Cezer

Se mantiene la fecha, el viernes 27 de marzo

La Finalissima busca nuevo destino en Europa