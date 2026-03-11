Thelma & Louise

La historia de dos amigas que salen a la ruta para escapar de sus vidas opresivas se convirtió en un clásico desde su estreno, en 1991. Con las actuaciones de Geena Davis y Susan Sarandon, guion de Callie Khouri y dirección de Ridley Scott, es una película desafiante sobre la cultura de la violación (A las 20.30 en CineClú.)

