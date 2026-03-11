Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

La inauguración incluirá además nuevas muestras e intervenciones de otros artistas contemporáneos

César Paternosto tendrá su primera retrospectiva en La Plata

El Centro de Arte de la UNLP abrirá su temporada con “La imaginación geométrica”, una exhibición que recorre setenta años de trayectoria del artista.

Será la primera retrospectiva dedicada a Paternosto en su ciudad natal. (Imagen Web)

Últimas Noticias

Memoria, salud mental y justicia

Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente

Por Andrea Vázquez

Los recordatorios de hoy

Julio Cesar Juan, Héctor José Sartor

El albañil, los libros y la arena

Por Carlos Barragán

Tres conceptos para distinguir en esta era

Psicópata, perverso y canalla

Por Gustavo Fernando Bertran

Exclusivo para

Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas

Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro

Por Pablo Esteban

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín

Paolo Rocca es el dueño más rico del país

De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día

El laberinto de la inversión en la Argentina real

Por Javier Lewkowicz

El País

Entrevista con el juez que anunció las identificaciones en La Perla

Miguel Hugo Vaca Narvaja: “El Estado tiene la obligación de seguir buscando a los desaparecidos”

Por Luciana Bertoia

Un oasis de lujo en la Quinta Avenida

Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York

La coach ontológica que se subió al avión presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa del deslomado Adorni que viajó a Nueva York

Como efecto del conflicto con Irán

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por el aumento del combustible

Economía

Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante

El video “chorro” y la doble Nelson a Milei

Por Leandro Renou

Electrolux abrió una tanda de cien retiros voluntarios más

“Aceptan para pagar la tarjeta”

La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre

Los salarios siguen abajo de la suba de precios

Por Juan Garriga

Análisis de precios comparados con el resto de la región

¿Un país barato o caro en dólares?

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La abogada detenida en Brasil difundió un video

Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo

Un sistema que puso en marcha el GCBA despierta fuertes dudas

Geolocalización para controlar el presentismo de los trabajadores en las calles

Por Santiago Brunetto

Nueva postergación, a una semana del inicio

El juicio por la muerte de Maradona vuelve a demorarse: ¿cuándo empieza?

El caso lo descubrió el FBI

Frenaron una amenaza de tiroteo masivo en Lanús

Deportes

El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados

Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán

El Gran Premio será este domingo a las 4 de la mañana

La Fórmula 1 inicia su segunda fecha en China

El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 GP

Colapinto, Australia y un podio histórico

Por Malva Marani

A 92 días del comienzo

Irán no viaja al Mundial: ¿qué Selección la reemplazará?