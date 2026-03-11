Omitir para ir al contenido principal
AUTO El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 Grandes Premios
📰 Colapinto, Australia y un podio histórico
El pilarense se convirtió en Melbourne en el tercer piloto argentino con más carreras en la historia de la Fórmula 1. Solo lo superan Fangio y Reutemann.
Por
Malva Marani
12 de marzo de 2026 - 19:47
Fangio, Reutemann y Colapinto, los argentinos con más vueltas dadas en la Fórmula 1.
(ARCHIVO)
Fórmula 1
Franco Colapinto
Carlos Reutemann
Juan Manuel Fangio
Automovilismo
Autos
Últimas Noticias
El Gran Premio será este domingo a las 4 de la mañana
La Fórmula 1 inicia su segunda fecha en China
El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 GP
Colapinto, Australia y un podio histórico
Por
Malva Marani
Lluvia de fotos para mostrar al jefe de Gabinete como "el primer trabajador"
La operación del Gobierno para mostrar al “deslomado” Adorni
La industria argentina, en pie de guerra
Empresarios cruzaron a Javier Milei por sus dichos en Argentina Week: “Quieren que nos fundamos”
Exclusivo para
Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas
Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro
Por
Pablo Esteban
Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición
Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día
El laberinto de la inversión en la Argentina real
Por
Javier Lewkowicz
El País
Lluvia de fotos para mostrar al jefe de Gabinete como "el primer trabajador"
La operación del Gobierno para mostrar al “deslomado” Adorni
Blindaje judicial a la precarización del Gobierno
Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT
La oposición quiere que rinda cuentas
Piden la interpelación de Manuel Adorni por el viaje con su esposa a Nueva York
Viaje, polémica y pases de factura
Villarruel aprovechó el escándalo del “deslomado” Adorni para reavivar la interna en el Gobierno
Economía
Sigue la guerra y suben los combustibles
Las naftas premium superaron los 2 mil pesos el litro en algunas estaciones de CABA
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 11 de marzo de 2026
Lácteos Verónica
Cerró las plantas y no paga sueldos
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
Sociedad
Este jueves frente al Congreso
Revelando la Libertad: un festival por Pablo Grillo
Cientos de evacuados en las ciudades de La Madrid, Aguilar, Concepción y Simoca
Severas tormentas provocan inundaciones en Tucumán: suspendieron las clases y activaron un protocolo de emergencia
Exigieron que se investigue a los directivos de Cosud
Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos denunciaron maniobras irregulares de la empresa constructora
Los desafíos de los chatbots aplicados a la medicina
Inteligencia artificial en salud: ¿qué pasa cuando el ChatGPT hace de médico?
Por
Dylan Resnik
Deportes
El Gran Premio será este domingo a las 4 de la mañana
La Fórmula 1 inicia su segunda fecha en China
El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 GP
Colapinto, Australia y un podio histórico
Por
Malva Marani
A 92 días del comienzo
Irán no viaja al Mundial: ¿qué Selección la reemplazará?
¿Hasta dónde llegan los precios?
Índice camiseta: cuánto cuesta la indumentaria de los equipos de fútbol