Portada
El País
Cada vez hay más evidencias del contrato de Milei con Hayden Davis
📰 Le puso la firma y ahora lo niega
Un informe tecnológico en la causa LIBRA confirma fechas y viajes que ratifican la existencia del acuerdo que el Gobierno niega.
Por
Irina Hauser
12 de marzo de 2026 - 1:39
Mauricio Novelli, nexo entre Milei y Hayden Davis
Mauricio Novelli, nexo entre Milei y Hayden Davis.
(Archivo -)
El 98 por ciento de su dinero líquido está afuera de la Argentina
El patrimonio de Sturzenegger creció 970 millones y la mayor parte está en el exterior
Por
Sebastián Cazón
Crisis en la industria de preservativos e insumos de latex
Tulipán despidió a 220 empleados
Por
Mara Pedrazzoli
Los números de una cacería legitimada desde el poder
Recrudecen los ataques de odio en Argentina
Por
Martín Villagarcía
Aparecieron nuevas pancartas amenazantes en escuelas públicas
Ese trapo sucio escrito con mensaje en aerosol
Por
José Maggi
La venta del país en el JP Morgan
En Nueva York Milei le puso bandera de remate a la Argentina
Por
Melisa Molina
Más de 20 mil inscriptos para el debate en el Congreso
Miles de voces contra el remate de los glaciares
Por
Eva Moreira
La agenda del NO | Recitales del martes 10 al lunes 16 de marzo
Lollapalooza 2026, Fito por todo Rosario, LIT killah en Vorterix y los últimos shows del verano
Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición
Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años
El País
El "acuerdo" previo al criptoescándalo
$LIBRA: Cada vez hay más evidencias del contrato con Davis que el Gobierno sigue negando
Por
Irina Hauser
Macri y Kicillof compartieron la mesa en la cena de apertura de ExpoAgro 2026
Tan cerca y a la vez tan lejos
El jefe de Gabinete salió a aclarar y oscureció
“Quería que me acompañe”: la insólita explicación de Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial
La expresidenta va a indagatoria
Causa Cuadernos: El tribunal rechazó los planteos de nulidad de CFK
Economía
Lácteos Verónica
Cerró las plantas y no paga sueldos
Inuaguración de Expoagro
Preocupación por la crisis
Uno de cada cinco no come durante la jornada laboral
Más del 80% de los asalariados cambió su alimentación en el trabajo por motivos económicos
Por la suba de los alimentos y otros bienes de consumo masivo
Canasta de pobreza, por arriba de la inflación
Sociedad
Acusada de racismo, se mostró "arrepentida"
La abogada argentina detenida en Brasil pidió disculpas: “Cometí un error”
Música y memoria
El legendario guitarrista Tom Morello visitó la sede de las Abuelas de Plaza de Mayo
En una quinta, un joven murió a tiros por la policía al escapar de un allanamiento
Buscaban a dos prófugos y cayó un tercero
A un año del disparo que recibió de Gendarmería
“Copemos las calles” dijo Pablo Grillo en un video en el que invitó al festival de este jueves
Deportes
Los de Liniers suman 19 unidades y su adversario quedó segundo
Vélez empató con Tigre y sigue liderando la zona A
Ocho goles decoraron el duelo disputado en Avellaneda por la décima fecha
Torneo Apertura: Independiente le empató un partidazo a Unión
Por
Fabio Lannutti
Bayern goleó y Barcelona empató; este miércoles Real Madrid-Manchester City y PSG-Chelsea
Champions League: Aleti ganó un partido de locos con dos de Julián
Peligro de Wolf
Boca es una enfermería
Por
Victor Wolf