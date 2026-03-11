Omitir para ir al contenido principal
En Lanús, un joven planificaba una masacre

📰 Un tiroteo masivo que no fue

Un adolescente advirtió que quería ser un “tirador real”. Afirmó que quería replicar una masacre escolar estadounidense.

Identificaron a un menor que amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela de Lanús
Últimas Noticias

Memoria, salud mental y justicia

Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente

Por Andrea Vázquez

Los recordatorios de hoy

Julio Cesar Juan, Héctor José Sartor

El albañil, los libros y la arena

Por Carlos Barragán

Tres conceptos para distinguir en esta era

Psicópata, perverso y canalla

Por Gustavo Fernando Bertran

Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas

Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro

Por Pablo Esteban

Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín

Paolo Rocca es el dueño más rico del país

De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día

El laberinto de la inversión en la Argentina real

Por Javier Lewkowicz

El País

Entrevista con el juez que anunció las identificaciones en La Perla

Miguel Hugo Vaca Narvaja: “El Estado tiene la obligación de seguir buscando a los desaparecidos”

Por Luciana Bertoia

Un oasis de lujo en la Quinta Avenida

Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York

La coach ontológica que se subió al avión presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa del deslomado Adorni que viajó a Nueva York

Como efecto del conflicto con Irán

Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por el aumento del combustible

Economía

Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante

El video “chorro” y la doble Nelson a Milei

Por Leandro Renou

Electrolux abrió una tanda de cien retiros voluntarios más

“Aceptan para pagar la tarjeta”

La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre

Los salarios siguen abajo de la suba de precios

Por Juan Garriga

Análisis de precios comparados con el resto de la región

¿Un país barato o caro en dólares?

Por Mara Pedrazzoli

Sociedad

La abogada detenida en Brasil difundió un video

Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo

Un sistema que puso en marcha el GCBA despierta fuertes dudas

Geolocalización para controlar a los empleados de la ciudad

Por Santiago Brunetto

Nueva postergación, a una semana del inicio

El juicio por la muerte de Maradona vuelve a demorarse: ¿cuándo empieza?

El caso lo descubrió el FBI

Frenaron una amenaza de tiroteo masivo en Lanús

Deportes

El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados

Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán

El Gran Premio será este domingo a las 4 de la mañana

La Fórmula 1 inicia su segunda fecha en China

El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 GP

Colapinto, Australia y un podio histórico

Por Malva Marani

A 92 días del comienzo

Irán no viaja al Mundial: ¿qué Selección la reemplazará?