Sociedad
En Lanús, un joven planificaba una masacre
📰 Un tiroteo masivo que no fue
Un adolescente advirtió que quería ser un “tirador real”. Afirmó que quería replicar una masacre escolar estadounidense.
12 de marzo de 2026 - 21:42
Identificaron a un menor que amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela de Lanús
Identificaron a un menor que amenazó con realizar un tiroteo masivo en una escuela de Lanús
(PFA)
Memoria, salud mental y justicia
Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente
Por
Andrea Vázquez
Los recordatorios de hoy
Julio Cesar Juan, Héctor José Sartor
El albañil, los libros y la arena
Por
Carlos Barragán
Tres conceptos para distinguir en esta era
Psicópata, perverso y canalla
Por
Gustavo Fernando Bertran
Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas
Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro
Por
Pablo Esteban
Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición
Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día
El laberinto de la inversión en la Argentina real
Por
Javier Lewkowicz
Entrevista con el juez que anunció las identificaciones en La Perla
Miguel Hugo Vaca Narvaja: “El Estado tiene la obligación de seguir buscando a los desaparecidos”
Por
Luciana Bertoia
Un oasis de lujo en la Quinta Avenida
Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York
La coach ontológica que se subió al avión presidencial
Quién es Bettina Angeletti, la esposa del deslomado Adorni que viajó a Nueva York
Como efecto del conflicto con Irán
Aerolíneas Argentinas aplicará un recargo por el aumento del combustible
Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante
El video “chorro” y la doble Nelson a Milei
Por
Leandro Renou
Electrolux abrió una tanda de cien retiros voluntarios más
“Aceptan para pagar la tarjeta”
La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre
Los salarios siguen abajo de la suba de precios
Por
Juan Garriga
Análisis de precios comparados con el resto de la región
¿Un país barato o caro en dólares?
Por
Mara Pedrazzoli
La abogada detenida en Brasil difundió un video
Agostina Páez volvió a pedir disculpas y dijo no saber lo que es el racismo
Un sistema que puso en marcha el GCBA despierta fuertes dudas
Geolocalización para controlar a los empleados de la ciudad
Por
Santiago Brunetto
Nueva postergación, a una semana del inicio
El juicio por la muerte de Maradona vuelve a demorarse: ¿cuándo empieza?
El caso lo descubrió el FBI
Frenaron una amenaza de tiroteo masivo en Lanús
El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados
Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán
El Gran Premio será este domingo a las 4 de la mañana
La Fórmula 1 inicia su segunda fecha en China
El hombre de Alpine suma una experiencia de 27 GP
Colapinto, Australia y un podio histórico
Por
Malva Marani
A 92 días del comienzo
Irán no viaja al Mundial: ¿qué Selección la reemplazará?