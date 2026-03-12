Omitir para ir al contenido principal
Rosario|12
📰 Cartelera
13 de marzo de 2026 - 15:16
Justicia patriarcal
El botín es el hijo: violencia vicaria y poder político en Gualeguaychú
Cartelera vie
No veo gente muriendo en la calle
Por
Martín Smud
Trump estrecha el cerco contra Cuba
Por
Daniel Kersffeld
Exclusivo para
Por la suba del combustible para aviones
Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes
Memoria, salud mental y justicia
Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente
Por
Andrea Vázquez
Tres conceptos para distinguir en esta era
Psicópata, perverso y canalla
Por
Gustavo Fernando Bertran
Milei y el primer gesto hacia José Antonio Kast
El Gobierno quiere extraditar a Chile a Galvarino Apablaza
El País
Por atentado contra el orden público, calumnias e injurias
Villarruel denunció a Petri y recalienta la interna del Gobierno
La línea de tiempo que condena al jefe de Gabinete
Turbulencia política, fin: así fue el escándalo del “deslomado” Adorni
Cerró la línea 148 y los empleados reclaman respuestas
500 trabajadores de transporte, afuera
Un oasis de lujo en la Quinta Avenida
Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York
Economía
Hoy sale el IPC
¿A qué hora publica el INDEC la inflación de febrero 2026?
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de marzo de 2026
Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante
El video “chorro” y la doble Nelson a Milei
Por
Leandro Renou
Leve retroceso del dólar y repunte de bonos y acciones
Aumentó el petróleo, pero aquí ni se notó
Sociedad
La importancia de la identidad
Día Nacional del Escudo: qué significa cada símbolo y por qué se celebra el 12 de marzo
Ya tenía una condena previa
Detuvieron a “El Chelo” del Grupo Green por abuso sexual
12 de Marzo
Día Mundial del Riñón: 1 de cada 8 argentinos tiene enfermedad renal crónica y la mayoría lo desconoce
También se pagará un bono extraordinario de hasta $20 mil
Se oficializó el aumento a las empleadas domésticas: cómo quedaron los salarios
Deportes
Idas y vueltas
Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial “por su propia seguridad”
¿Cuál podría ser la sede?
España propuso nueva sede para la Finalissima: la AFA se niega
Después de Trump, ¿qué hará Messi el 24 de marzo?
Por
José Luis Lanao
Qué dijo el piloto argentino
La grave advertencia de Franco Colapinto en la previa del GP de China