El juez Salvador salió al cruce del Fiscal Regional

📰 Con poco apego a la independencia

Camaristas penales hablaron de intentos de “presionar a la Justicia” ante los dichos de Merlo sobre causas de microtráfico.

ROSARIO-10-12-2018- JUSTICIA, COLEGIO DE MAGISTRADOS, CONFERENCIA DE PRENSA LUEGO DE LAS BALACERAS A EDIFICIOS DE LA JUSTICIA PROVINCIAL, JUEZ GUSTAVO SALVADOR,
Gustavo Salvador, juez de Cámara en lo penal de Rosario. (VARGAS SEBASTIAN JOEL)

