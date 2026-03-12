Omitir para ir al contenido principal
Guerra en Medio Oriente: siguen los ataques cruzados, habló el nuevo líder iraní y vuelve a subir el petróleo
1 hora
MIRÁ
Deportes
Torneo Apertura
📰 El partido de hoy
13 de marzo de 2026 - 21:24
Alejandro Medina, entrenador de Estudiantes.
(FOTOBAIRES)
Liga de Fútbol Profesional
Torneo Apertura
Estudiantes de La Plata
Lanús
Fútbol
En Rosario hay clientes que compran con tarjeta y en cuotas
Ni el pan nuestro de cada día
Gabriela Borrelli Azara en el CCPE
La literatura siempre señala el presente
Por
Leandro Arteaga
Gabriela Borrelli Azara en el CCPE
La literatura siempre señala el presente
Por
Leandro Arteaga
Justicia patriarcal
El botín es el hijo: violencia vicaria y poder político en Gualeguaychú
Exclusivo para
Por la suba del combustible para aviones
Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes
Memoria, salud mental y justicia
Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente
Por
Andrea Vázquez
Tres conceptos para distinguir en esta era
Psicópata, perverso y canalla
Por
Gustavo Fernando Bertran
Milei y el primer gesto hacia José Antonio Kast
El Gobierno quiere extraditar a Chile a Galvarino Apablaza
El País
Marcelo Grandio dio detalles del viaje a Punta del Este
“Pagó él con plata del Estado”: el amigo que complica a Manuel Adorni
Página/12 hace memoria
“Mis subordinados cumplieron mis órdenes”
Por
Nora Veiras
Por atentado contra el orden público, calumnias e injurias
Villarruel denunció a Petri y recalienta la interna del Gobierno
La línea de tiempo que condena al jefe de Gabinete
Turbulencia política, fin: así fue el escándalo del “deslomado” Adorni
Economía
Por la suba del combustible para aviones
Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes
Informe especial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
Crisis inédita en el sector de los neumáticos
Por
Mara Pedrazzoli
El INDEC reportó un alza de precios del 2,9 por ciento en febrero y no llegó aún el impacto de la guerra
La inflación, más cerca de superar el 3 que de llegar a 0
Por
Leandro Renou
Los precios suben, y no bajan desde hace nueve meses
La inflación de febrero fue 2,9 por ciento según el INDEC
Sociedad
Las primeras quejas edatan de 2022
Derrumbe en Parque Patricios : el administrador afirmó que la constructora ignoró reclamos por filtraciones
Qué pasa con el sueño de los argentinos
Más del 30 por ciento de la población mundial adulta no duerme lo suficiente
El Ig Nobel, que reconoce a las mejores curiosidades científicas, se muda a Europa por falta de condiciones
Ni los “Nobel de broma” se pueden entregar en Estados Unidos
Por
Pablo Esteban
Harvard estudió el impacto en los trabajadores
El síndrome del “cerebro frito”: cuando la inteligencia artificial se vuelve una carga
Deportes
Atractivo duelo en La Plata entre dos animadores del torneo.
Torneo Apertura: Estudiantes y Lanus cierran la 10º fecha
Se recalienta la pelea por la sede del partido entre el campeón de Europa y el de América
Finalissima en veremos: España quiere jugar en Madrid, “Chiqui” Tapia en el Monumental
El entrenador argentino que se desempeña en un club de Qatar
“Se escuchan bombardeos y ruido de truenos todo el día”
Por
Lucas Gatti
Idas y vueltas
Trump dijo que Irán no debería ir al Mundial “por su propia seguridad”