TRAPITO
13 de marzo de 2026 - 3:01
Ciro Seisas senador provincial
(Prensa Senado)
Temas en esta nota:
Rosario
Últimas Noticias
Brutal ataque a un exconvencional constituyente chileno
“No más zurdos” le rayaron en el cuerpo
Por
Gabriel Osorio
El Senado le dio media sanción a la Ley Orgánica de Municipios
La pelota quedó en la Cámara de Diputados
En Rosario hay clientes que compran con tarjeta y en cuotas
Ni el pan nuestro de cada día
Roldán
Un intendente incumplidor
Exclusivo para
Del 4 al 7
Por
Vicente Mario di Maggio
El gobierno rechazó los reclamos y mantiene la desregulación
Ratifican los cambios en la VTV
La injerencia estadounidense en la región
El FBI abre una oficina en Ecuador
Por la suba del combustible para aviones
Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes
El País
Militante asesinado en La Perla
Mario Nívoli, el desaparecido que identificó el EAAF
La Legislatura local rechazó el proyecto
Santa Cruz: protestas, tensión y freno a la ley de emergencia
Marzo: el pueblo toma la palabra
Por
Juan Carlos Junio
"La inspección arrojó resultado negativo"
Megaoperativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso por amenaza de bomba
Economía
Para no ser pobre, una familia necesitó $1.397.672
La canasta básica aumentó 2,7%
La evolución local del dólar sigue al margen del conflicto mundial
Caen acciones y títulos públicos
Crece el riesgo de inflación global
El barril de petróleo a más de u$s 100
Por
Juan Garriga
El gobierno rechazó los reclamos y mantiene la desregulación
Ratifican los cambios en la VTV
Sociedad
Audiencia pública convocada por FIT y UxP
Trabajadores despedidos de FATE llevan su reclamo al Congreso
La Justica levantó la suspensión del proyecto
Luna Park: luz verde a las obras de remodelación
Por
Santiago Brunetto
Una obra del artista Alejandro Marmo para el Club de Amigos
Un mural por el Juego Limpio
El impacto del conflicto en un sector clave
Por la guerra, en Medio Oriente se pierden 600 millones de dólares diarios en turismo
Deportes
Se impuso ante Estudiantes, que se hunde en el fondo
Torneo Apertura: Belgrano venció en Río Cuarto y lidera la Zona B
Al final fue empate en Florencio Varela por la décima fecha
Torneo Apertura: Defensa quedó a mano con Central Córdoba
La final de Qatar 2022 todavía duele
Dibu Martínez, enemigo público en Francia: silbidos y una bandera en Lille
Atractivo duelo en La Plata entre dos animadores del torneo.
Torneo Apertura: Estudiantes y Lanus cierran la 10º fecha