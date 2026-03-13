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TEATRO El próximo viernes reabre la sala Caras y Caretas 2037
📰 Cruce de estéticas y diálogo generacional
Tras la puesta en valor del espacio y un trabajo de acondicionamiento técnico, regresa con su impronta: el puente entre el circuito independiente y el comercial.
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María Daniela Yaccar
15 de marzo de 2026 - 3:30
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Desde el 20 de marzo se podrá ver la multipremiada "Las mujeres de Lorca".
(Gustavo Gavotti)
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