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PortadaCultura

Viagra Boys se presentará el domingo en el festival

📰 “El punk de hoy es el hip hop”

Por sonido, actitud y el hecho de tener un cantante extranjero, el sexteto sueco muestra puntos de contacto con Sumo.

El show en el festival será el debut argentino de Viagra Boys. (Gentileza -)

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