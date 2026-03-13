Qué sucede cuando las banderas de la calle llegan a un museo
Fernanda Laguna es una artista total, en el sentido de todo lo que abarca su producción, no solo epocalmente sino de soportes, de hacer mucho con poco, una especialidad argentina que ella hace sofisticada y digna de altares con brillos. Mi corazón es un imán (1992-2025) abarca su tarea militante y esa intervención de un museo con las consignas feministas abre más de una pregunta refrescante para un movimiento que está lleno de frentes políticos.