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MÚSICA Comienza Lollapalooza Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro

📰 Un nuevo encuentro de música y tendencias

Tyler, The Creator y Lorde, Chappell Roan y Skrillex, más Sabrina Carpenter y Deftones serán las cabezas de cartel de cada jornada de esta úndécima edición.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Tyler, the Creator
Tyler, The Creator, Chapell Roan y Sabrina Carpenter, los headliners. (Prensa -)

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