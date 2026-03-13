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MÚSICA Comienza Lollapalooza Argentina 2026 en el Hipódromo de San Isidro
📰 Un nuevo encuentro de música y tendencias
Tyler, The Creator y Lorde, Chappell Roan y Skrillex, más Sabrina Carpenter y Deftones serán las cabezas de cartel de cada jornada de esta úndécima edición.
Por
Yumber Vera Rojas
13 de marzo de 2026 - 19:53
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Tyler, The Creator, Chapell Roan y Sabrina Carpenter, los headliners.
(Prensa -)
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