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Deportes
Pedido de la Coordinadora de DDHH del Fútbol Argentino a la AFA
📰 A la espera de un sentido homenaje
El organismo le solicitó a la asociación que preside Tapia que considere realizar un acto a la memoria de 33 jugadores detenidos-desaparecidos.
Por
Gustavo Veiga
15 de marzo de 2026 - 21:28
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La Coordinadora de DDHH promueve un homenaje por parte de la AFA para los futbolistas desaparecidos.
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