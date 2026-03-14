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MUSICA La primera jornada del Lollapalooza Argentina

De Lorde a Tyler, The Creator

La primera jornada del festival dejó la sensación de que algunas cosas están cambiando para bien en la escena del siglo XXI.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
Lorde dio el mejor concierto de toda la jornada. (Alejandra Morasano)

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