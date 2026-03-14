📰 Golazo de Molina

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Esta semana, la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe procederá en la identificación de lugares vinculados con crímenes de lesa humanidad que aún no cuentan con señalización pública. Uno de esos sitios es el lugar conocido como “Masacre de Las Moras”, ubicado a unos seis kilómetros de la ciudad de Coronda. Allí fueron hallados, cuatro días antes del golpe de Estado de 1976, los cuerpos enterrados de cuatro mujeres víctimas de la represión ilegal. Juan Carlos Tizziani, quien fuera corresponsal de Rosario/12 en Santa Fe, dio cuenta de esa historia, que volvemos a reproducir. Fue publicada el 13 de julio de 2008.

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