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Prisión preventiva para dos acusados de entraderas violentas

📰 Una banda pesada con dos menos de sus integrantes

Asaltaron a una pareja en una cochera, hirieron a un policía y se llevaron el patrullero policial. La entradera forma parte de una secuencia de robos violentos.

policias procesados x entradera
policias procesados x entradera (Capturas de Video)

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