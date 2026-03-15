📰 Cien años de rabia - Clone

Hace cien años se publicaba “El juguete rabioso” de Roberto Arlt, un libro que en 1926 fue un milagro inesperado y salvo para algunos lectores tan particulares como Ricardo Güiraldes y Jorge Luis Borges pasaría casi desapercibido. La flamante edición de “El juguete rabioso” de Alfaguara acompaña la novela con textos críticos de Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Ricardo Piglia, Juan José Sebreli, Beatriz Sarlo, Ismael Viñas, Oscar Masotta, Jorge Lafforgue y Guillermo Saccomanno. Aquí se reproduce el texto de presentación: a cien años de rabia enfocados en las lecturas del presente y el porvenir.