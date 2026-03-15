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Con la guerra, se suman factores de tensión

📰 La economía argentina, en contradicción

Desde noviembre, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable dentro del esquema de bandas cambiarias. Pero esta calma convive con señales que muestran una historia distinta.

Federico Kucher
Por Federico Kucher
En la city, los bonos soberanos continúan retrocediendo. (Banco Provincia)

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