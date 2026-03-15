📰 Nostalgia del presente - Clone

ENTREVISTA Aunque una película sobre un político responsable y sabio pueda resultar surrealista, ahí es donde Paolo Sorrentino dirige la mirada. En La Grazia, que se estrena el jueves en salas comerciales, retrata a Mariano De Santis, presidente de la república que transita sus últimos meses en medio de un dilema moral. Para el director italiano, hacer quizás el largometraje más sosegado de su carrera es un modo de subrayar la pregunta sobre las decisiones humanas en un mundo donde cualquier rastro de solidaridad ha quedado en suspenso.