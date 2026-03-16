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Cartelera

Las catadoras del Fürher. drama histórico dirigido por Silvio Soldini que narra cómo un grupo de mujeres es forzado a probar la comida de Hitler para detectar veneno entre 1941 y 1944. Protagonizada por Elisa Schlott y Max Riemelt, la película está basada en la historia real de Margot Wölk (Cines del Centro.) (Gentileza -)

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