Las catadoras del Fürher.

drama histórico dirigido por Silvio Soldini que narra cómo un grupo de mujeres es forzado a probar la comida de Hitler para detectar veneno entre 1941 y 1944. Protagonizada por Elisa Schlott y Max Riemelt, la película está basada en la historia real de Margot Wölk (Cines del Centro.)

(Gentileza -)