📰 Tango Siglo XXI

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Susana Rita Gabelli y Osvaldo Hernán Bartolini, Alejandra Mónica Lapacó

Todo está guardado en la memoria

Para saber quién es la cuarta víctima

Por Juan Carlos Tizziani

El balotaje de las municipales será el próximo domingo

Los socialistas resisten en París

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Una SIDE suavizada

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La esperanza siempre retorna

Por Mempo Giardinelli

Las hipótesis si Israel agotara sus defensas y quedara a merced total de los misiles iraníes

La guerra en Irán: Un poquito más cerca del Apocalipsis

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La "teoría de la dependencia" en la era del colonialismo de datos

Cecilia Rikap: “La soberanía digital es una precondición para el desarrollo real”

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$LIBRA, el cisne negro

¿Cuál es el límite social y político?

Por Eduardo Aliverti

El País

El presidente chileno Kats pidió la extradición de Galvarino Apablaza

La familia de un refugiado político denuncia que es perseguida “de modo permanente” por autos y motos de la Policía Federal

El presidente fue "protagonista y partícipe necesario"

$LIBRA: La Comisión de Diputados denunciará al fiscal Taiano y exigirá explicaciones a Milei

Injerencia militar en la era Milei

La bajada de línea del secretario de guerra de Trump para Presti y sus pares de la región

Por Melisa Molina

Bajo el argumento de que la causa está "viciada"

$Libra: el Gobierno dice que Milei no irá al Congreso a dar explicaciones y que ni siquiera enviará representantes

Economía

Más motosierra

En medio del ajuste a jubilados, el Gobierno abre retiros voluntarios en ANSES

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 16 de marzo de 2026

Más presión a los bolsillos

Aumentaron los colectivos en el AMBA: cuánto cuesta viajar a partir de este lunes

Los dólares que compra el BCRA no refuerzan las reservas. El total, y un poco más, se usó para pagar deuda

La crisis de deuda en la que nos meterá Trump

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

La Justicia cordobesa pidió datos precisos

Búsqueda de Micaela Trinidad Lencinas

Lo decidió la Justicia porteña

Ordenan bloquear el sitio Polymarket que anticipó la inflación de febrero antes que el INDEC

“L98-59d” tiene temperaturas cercanas a los 1900 grados y mares de lava

Un planeta distinto a los demás: es “líquido” y tiene olor a huevo podrido

Por Pablo Esteban

Juicio por la muerte de Kim Gómez

Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al autor del homicidio

Deportes

Los españoles ganaron 3-0 en el encuentro de ida en el Bernabéu

Champions League: Real Madrid quiere confirmar el pase ante el Manchester City

Tiene 39 años y jugó en ocho clubes en su carrera

Sergio “Chiquito” Romero anunció su retiro del fútbol

Los apodos, el humor y las frases que marcaron una época en el fútbol

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