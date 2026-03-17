Retratos fantasmas

Retratos fantasmas es la película más personal de Kleber Mendonça Filho, director de El agente secreto. Un viaje multidimensional a través del tiempo, el sonido, la arquitectura y el cine en su ciudad, Recife, dividido en partes que funcionan como círculos concéntricos de la memoria colectiva y la identidad (A las 20, en Cine Club.)

(Imagen Web)