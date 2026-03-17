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Nuevos audios y chats dejan al descubierto los pagos de Novelli al Presidente
📰 De las cuevas cripto a los bolsillos de Milei
En uno de los mensajes que figuran en la causa, el trader escribió “pagar a Javier y Kari” por el Tech Forum, donde se cocinó $LIBRA. El rol de la financiera amiga.
Por
Irina Hauser
18 de marzo de 2026 - 0:29
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Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy en casa Rosada
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