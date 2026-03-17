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MÚSICA El CETC inaugura su temporada 2026 con "Geonnitus"

📰 El fracking en imagen y sonido

Se trata de un poderoso trabajo colectivo que propone, a través de diversos dispositivos, una experiencia inmersiva.

Santiago Giordano
Por Santiago Giordano
Geonnitus en el Centro de Experimentación del Teatro Colón
"Geonnitus" tendrá funciones desde hoy a las 20.30. (Sin Credito)

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