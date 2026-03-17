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Miles de abrazos para acompañar a CFK a los tribunales

Se acercaron a la casa de la expresidenta en la previa a su declaración en Comodoro Py por la causa Cuadernos.

Apoyo a Cristina Kirchner en frente a su departamento 17/03/26
Cientos de militantes se congregaron en San José 1111 desde las primeras horas de la mañana. (EMILIANO LASALVIA, AFP -/AFP)

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