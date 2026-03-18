Al llegar a montevideo el jueves, Juan Gelman ya conocia la identidad de su nieta
“No quedan casi dudas: todos los datos coinciden”
Hace más de dos años, partiendo de un dato tangencial, Gelman comenzó a buscar a los protagonistas de la desaparición de su nieta. Fue una larga tarea de ubicar personas y convencerlos de hablar. Su polémica de cartas abiertas con el ex presidente Sanguinetti movilizó a mucha gente, que le acercó más información. Con los últimos días de su nuera embarazada reconstruidos minuciosa y esforzadamente, llegó el viernes a Montevideo.