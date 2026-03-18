Un cura justificó los crímenes y reveló el rol de miembros de la Iglesia en dictadura.
“Querían purificar el ambiente”
El “padre Antonio” fue capellán de la Fuerza Aérea. En un reportaje a la revista italiana “Jesus”, de la Congregación paulina, realiza el primer reconocimiento personal de la participación de miembros de la Iglesia en la represión ilegal. Página/12 lo publica en forma simultánea con la revista cristiana, que edita cien mil ejemplares y pertenece a la segunda editorial de Italia. La identidad real del “padre Antonio” es fácilmente deducible por los detalles que él mismo brinda en la charla.