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PortadaEl País

El Gobierno busca retomar la iniciativa con el envío de proyectos al Congreso

📰 Recuperar la agenda en medio de los escándalos

Manuel Adorni adelantó que el oficialismo pretende comenzar a discutir la reforma penal, la ley de glaciares, cambios en discapacidad y el financiamiento universitario.

Por Eva Moreira
Manuel Adorni
Manuel Adorni El jefe de Gabinete apila denuncias judiciales por sus viajes con su pareja. (noticias argentinas)

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