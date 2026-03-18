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PortadaEconomía

El bono para las jubilaciones mínimas sigue congelado

📰 Renunció el titular de la Anses

Fernando Bearzi se convirtió en el tercer funcionario que deja la dirección de la Anses durante el gobierno de Javier Milei.

Fernando Bearzi
Fernando Bearzi, ahora ex director ejecutivo de la Anses. (Redes Sociales)

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