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El bono para las jubilaciones mínimas sigue congelado
📰 Renunció el titular de la Anses
Fernando Bearzi se convirtió en el tercer funcionario que deja la dirección de la Anses durante el gobierno de Javier Milei.
18 de marzo de 2026 - 9:11
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Fernando Bearzi, ahora ex director ejecutivo de la Anses.
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