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Fabián Fajnwaks (Imagen Web)

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Se perdieron 310 establecimientos industriales y 8.200 empleos

La destrucción de Milei viene con los agravios

Por Luciano Couso

DESEMPLEO

Sobre el riesgo de odiarse a sí mismos

24 de marzo: que aparezcan los argentinos

Por Sergio Zabalza

Ciclo de la Facultad de la UBA

Una “Semana de la Memoria” por duplicado en Sociales

Por Oscar Ranzani

Exclusivo para

Un nuevo intento de regular lo que circula en las redes

Los eurodiputados quieren prohibir las herramientas de IA que permiten crear “deepfakes”

La tasa de desocupación en el IV trimestre de 2025 subió al 7,5%, según Indec

El desempleo en menores de 30 años supera el 16%

Por Juan Garriga

Luego de una reunión de Junta Directiva en la que habló de la crisis

Ahora la UIA pide que Milei fomente el consumo

Hasta que se defina la cuestión de fondo

Juicio por YPF: la justicia de Estados Unidos suspendió las demandas contra Argentina

El País

Todos los bloques votaron el "compromiso permanente" menos el oficialismo que se abstuvo

LLA no acompañó un proyecto por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el Senado

Por Eva Moreira

Lo que Novelli pensaba comprarse en enero de 2025 después de salir de la Rosada

Autos de lujo, Rolex y terrenos de uSd 1,2 millones: los gastos que planeaba el socio cripto de Milei con el botín de $LIBRA

Los 12 desaparecidos identificados de La Perla

La memoria, la verdad y la justicia que emergen de los terrenos de La Perla

Por Gregorio Tatián

Las internas en medio de los escándalos de Libra y los viajes de Adorni

La desconfianza se esparce por la Casa Rosada

Por Melisa Molina

Economía

El Gobierno cumplió con el pedido de Trump sobre las patentes

Un límite a la producción de medicamentos

El modelo libertario del anti-empleo formal

Cierre masivo de empresas en diciembre

Por Mara Pedrazzoli

La tasa de desocupación en el IV trimestre de 2025 subió al 7,5%, según Indec

El desempleo en menores de 30 años supera el 16%

Por Juan Garriga

La justicia de EE.UU suspendió las demandas contra Argentina

Freno a los buitres en el caso YPF

Sociedad

Dos de las víctimas son menores. El lugar funcionaba tras la fachada de un boliche

Nueve hombres procesados por explotar sexualmente a 50 mujeres en un prostíbulo de Recoleta

Por el asesinato de Walter Daniel Aguirre

Viudo negro y cómplice detenidos

Murió en un micro de larga distancia

Conmoción por la repentina muerte de la actriz y militante feminista Mariana Pizarro

Hay más de 50 mil anotados para sólo dos jornadas

Amparo por la audiencia de la Ley de Glaciares

Por Santiago Brunetto

Deportes

El rosarino se lo convirtió a Nashville por la Concachampions

Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Se completaron las revanchas de los octavos

Champions League: quedaron armados los cuartos de final

Los dos jugadores se encuentran en recuperación por distintas lesiones

Boca piensa en recuperar a Zeballos y Giménez luego de la fecha FIFA

El entrenador viene de tener una experiencia en el Necaxa mexicano

Fernando Gago ya tiene nuevo equipo para dirigir