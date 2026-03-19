Caían del cielo

Caían del cielo, documental de Rubén Plataneo, cuenta la historia de un grupo de antropólogos forenses que buscan enterramientos clandestinos de la última dictadura militar y de Valeria, hija de desaparecidos. Su abuela Otilia, Madre de Plaza de Mayo, cumple 103 años mientras espera noticias (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

(Imagen Web)